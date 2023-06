Indiana Jones, Harrison Ford è grato per la saga: 'Ma non mi mancherà nulla'

Harrison Ford ha confermato che non lascerà la recitazione dopo l'uscita di Indiana Jones e Il quadrante del destino, che comunque rappresenterà la sua ultima volta nei panni del famoso archeologo creato da Steven Spielberg e George Lucas.

Ora, nel corso di una recente intervista promozionale con The Hollywood Reporter in vista dell'uscita nei cinema di tutto il mondo del quinto capitolo del franchise, Harrison Ford ha riflettuto sul tempo passato nei panni di Indiana Jones e ha ribadito la sua decisione di dire addio al personaggio appendendo al chiodo fedora e frusta: l'attore si è detto incredibilmente grato per il successo ottenuto nel corso degli anni, ma con i suoi classici modi sbrigativi e schietti ha anche precisato che non gli mancherà nulla di Indiana Jones.

"Non credo che mi mancherà nulla", ha detto l'attore. "Ma sono profondamente grato per tutte le opportunità che il personaggio mi ha dato in questi anni". Ford, che ha debuttato nei panni del personaggio di Indiana Jones in I predatori dell'arca perduta del 1981, ha riconosciuto la libertà che il successo del franchise ha portato alla sua vita e alla sua carriera. "Sono stato molto grato e mi sono divertito nel corso dei 42 anni che abbiamo fatto questi film. Il loro successo mi ha dato non solo la possibilità di soddisfare un vasto pubblico, ma mi ha anche concesso molto libertà creativa per gli altri progetti che ho scelto."

Indiana Jones e Il quadrante del destino arriverà domani 28 giugno nei cinema italiani, distribuito da Walt Disney Pictures. Per altri approfondimenti, scoprite perché Spielberg non ha diretto Indiana Jones 5 lasciando oneri e onori a James Mangold.