Indiana Jones, Harrison Ford decise quale attore avrebbe interpretato il giovane Indy!

Indiana Jones e L'ultima crociata presentò al grande pubblico una versione adolescente del personaggio ed inedita rispetto a quello che gli appassionati della saga avevano imparato a conoscere. Ad interpretarlo fu una versa e propria icona del cinema anni '80 e '90, nominata da Harrison Ford.

Secondo quanto svelato, fu proprio Harrison Ford a nominare River Phoenix come l'attore perfetto per interpretare la versione più giovane dell'archeologo avventuriero all'interno della pellicola. Questo perchè i due avevano già lavorato insieme in Mosquito Coast del 1986 che ancora oggi dall'attore viene definito come il suo miglior film fatto in carriera. Ford oltre a fare i suoi stessi stunt nel film, si rivelò molto lungimirante e capace di individuare anche talenti.

Per preparare il ruolo di un giovane Indiana Jones, però, River Phoenix decise di non rifarsi al personaggio ma direttamente ad Harrison Ford e al suo modo di fare in modo da rendere la sua recitazione il più aderente possibile a quella del collega più navigato ed esperto. Basando il suo "ritratto" di Indy su Ford, condivise tantissime ore con l'attore osservandolo e assorbendo i suoi modi di fare e di essere in modo da creare una caratterizzazione veritiera.

