Indiana Jones, Harrison Ford confessa:'Non mi sento più giovane dei miei coetanei'

La star di Indiana Jones e il quadrante del destino, Harrison Ford, ha partecipato al programma radiofonico Hits Radio UK, intervistato da Sam Thompson. A Ford è stato chiesto in che modo riesce a sembrare più giovane della sua età. L'attore ha risposto di non sentirsi più giovane rispetto ai propri coetanei.

"No, non mi sento più giovane di qualsiasi altra persona, sento la mia età e comprendo la mia età, e capisco che cosa si fa in questa fase della vita" ha dichiarato Ford.



Ma nonostante l'età, Harrison Ford non abbandona il cinema e si prepara ad entrare nel Marvel Cinematic Universe, sostituendo il collega scomparso William Hurt nel ruolo di Thaddeus Ross nel prossimo Captain America: Brave New World.



In ogni caso, per il pubblico Harrison Ford rimarrà per sempre associato ad alcuni personaggi che hanno fatto la storia del cinema.

Oltre a Indiana Jones, interpretato in cinque film dagli anni '80 ad oggi, anche Han Solo nella trilogia originale di Star Wars e nella saga sequel, e Rick Deckhard, cacciatore di replicanti in Blade Runner e Blade Runner 2049, diretti da Ridley Scott e Denis Villeneuve.



Non perdetevi la nostra recensione di Indiana Jones e il quadrante del destino, da ieri nelle sale cinematografiche. Nel cast anche Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen e Antonio Banderas, Toby Jones e Thomas Kretschmann, diretto da James Mangold e prodotto da Steven Spielberg.