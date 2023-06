Indiana Jones, Harrison Ford conferma la sua decisione: 'Non mi ritirerò, amo il cinema'

Indiana Jones e Il quadrante del destino sarà l'ultima volta di Harrison Ford nei panni del mitico archeologo creato da Steven Spielberg e George Lucas, ma una volta appesi al chiodo fedora e frusta l'attore non ha alcuna intenzione di abbandonare anche Hollywood.

Durante una nuova intervista promozionale con Chris Wallace della CNN, infatti, Harrison Ford ha confermato che non ha alcuna intenzione di ritirarsi dal mondo del cinema, e che dire addio ad Indiana Jones non significa lasciarsi alle spalle il lavoro da attore. La star, 81 anni, ha dichiarato: "Semplicemente, non funziono bene quando non ho lavoro. Amo lavorare… amo sentirmi utile. E mi piace l'ambiente del lavoro, stare in compagnia con le persone che lavorano con te. L'intensità e l'intimità della collaborazione... e quell'energia che il frutto di ogni sana ambizione, che in qualche modo viene forgiata dalle parole sulla pagina. Non pianifico cosa voglio fare in una scena e non mi sento obbligato a fare nulla, ma sono naturalmente influenzato dalle cose su cui lavoro."

Indiana Jones e Il quadrante del destino uscirà il 28 giugno 2023 nelle sale cinematografiche italiane: scritto e diretto da James Mangold, il film vede nel cast oltre ad Harrison Ford nei panni di Henry Jones Jr anche i nuovi arrivati Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Boyd Holbrook, Thomas Kretschmann, Toby Jones e Antonio Banderas, oltre allo storico volto del franchise John Rhys-Davies.

