Indiana Jones, Gianni Canova presenta il cofanetto 4K: tutti i dettagli sull'evento

Il prossimo 8 giugno arriva la nuova edizione 4K Ultra HD dell'Indiana Jones 4-Movie Collection, e per l'occasione Koch Media e Paramount Home Entertainement hanno deciso di organizzare uno speciale evento di presentazione in collaborazione con laFetrinell.

L'evento si terrà il 9 giugno 2021 alle ore 18.30 presso laFeltrinelli di Piazza Piemonte a Milano, e nello specifico avrà luogo nella nuova area Comics & Games dello store. Alla conduzione ci sarà il noto critico cinematografico Gianni Canova, Rettore dell'Università IULM e Professore ordinario di Storia del cinema e Filmologia, che delizierà i partecipanti con un lungo excursus sulla saga cinematografica interpretata da Harrison Ford.

Per accedere sarà necessario prenotare o acquistare la collection presso laFeltrinelli di Piazza Piemonte e ritirare successivamente il pass (1 per cofanetto) dedicato all'iniziativa. In esclusiva per l'evento, sarà possibile acquistare l'edizione Steelbook del cofanetto, altrimenti disponibile solo in selezionati store online.

La collection in questione comprenderà la prima volta tutti i quattro film in 4K Ultra HD con Dolby Vision e HDR-10: I predatori dell'arca perduta, Indiana Jones e il tempio maledetto, Indiana Jones e l'ultima crociata e Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo.

Nel frattempo, sono emerse in rete le prime foto dal set di Indiana Jones 5, il nuovo capitolo in arrivo al cinema nel 2022.