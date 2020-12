Indiana Jones, Frank Marshall assicura: 'Harrison Ford è l'unico Indy'

Nel corso di una recente intervista lo storico produttore della saga Frank Marshall ha fornito qualche aggiornamento su Indiana Jones 5, nuovo episodio del franchise con Harrison Ford del quale - causa pandemia e relative interruzioni a Hollywood - si sono un po' perse le tracce negli ultimi mesi.

Gli ultimi aggiornamenti significativi risalgono infatti a maggio scorso, quando il nuovo regista James Mangold aveva discusso il progetto paragonandolo ad un altro suo recente lavoro di successo, ovvero Logan.

Una nuova sceneggiatura è stata scritta da James Mangold, e ora Den of Geek ha avuto la possibilità di parlare con il produttore Frank Marshall sullo stato attuale dello sviluppo del film. "Sì, stiamo lavorando alla sceneggiatura", ha detto il produttore. "Ci sarà solo un Indiana Jones e questo è Harrison Ford. Quello che mi entusiasma di Mangold è il suo talento di narratore. Penso che lo si evinca da film come Ford Vs Ferrari. Lo interessano i personaggi incredibili e le grandi storie da raccontare. Quindi sono entusiasta di vedere cosa inventerà. Non ho ancora visto (la sceneggiatura) quindi non saprei dire".

Ricordiamo che Indiana Jones 5 era già stato rinviato al luglio 2022 dopo che Mangold aveva sostituito Steven Spielberg alla regia, un cambio epocale nel franchise guidato da Spielberg fin dal 1981 con I predatori dell'arca perduta. Al momento non è noto se quella data rimarrà in vigore o sarà destinata ad essere sostituita da un aggiornamento. Come sempre, vi invitiamo a rimanere sintonizzati.