Indiana Jones: Eroi senza tempo, su Disney+ un nuovo film per celebrare Harrison Ford

Fan di Harrison Ford, a raccolta: in occasione dell'annuncio della data di uscita di Indiana Jones e Il quadrante del destino su Disney+, la piattaforma di streaming ha svelato anche una grossa sorpresa, ovvero l'arrivo del nuovo film Indiana Jones: Eroi senza tempo.

Si tratta di un film di genere documentario che illustra la creazione del leggendario eroe archeologo, e che debutterà lo stesso giorno del lancio di Indiana Jones e Il quadrante del destino sulla piattaforma di streaming on demand, vale a dire il prossimo 15 dicembre.

Eroi senza tempo, diretto dall'acclamato documentarista Laurent Bouzereau, esplora il fascino sempiterno di Harrison Ford e la sua formazione, compreso il suo ingresso nel mondo dello spettacolo e nell'iconica saga di Indiana Jones, insieme all’impatto e all’ispirazione generati dai film cui ha preso parte nel corso della sua carriera. Si tratta di uno sguardo approfondito su un momento incredibile della storia del cinema, quando Steven Spielberg e George Lucas hanno riunito un team creativo straordinario per collaborare a un’altra pietra miliare, con filmati mai visti prima e interviste a Ford, Spielberg, Lucas, Kathleen Kennedy, Frank Marshall, il nuovo regista della saga James Mangold e a molte altre personalità di spicco del franchise.

Laurent Bouzereau è un regista pluripremiato e un autore di best-seller: tra i suoi lavori figurano i documentari di HBO Mama's Boy, basato sul best seller di Dustin Lance Black, e Natalie Wood: Un ritratto intimo (Natalie Wood: What Remains Behind - Sundance 2020), e l'acclamata serie di Netflix/Amblin Television Five Came Back (con la voce narrante, nella versione originale, di Meryl Streep, vincitrice di un Emmy), con Steven Spielberg come produttore esecutivo.

