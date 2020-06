Indiana Jones è il più grande eroe cinematografico di sempre: i voti dei fan hanno parlato

In fatto di eroi il cinema non è mai stato avaro: il grande schermo, in più di un secolo di onorato servizio, ci ha regalato un'orda di personaggi classificabili come tali: ma quale tra questi è effettivamente da considerarsi il migliore? Beh, i fan sembrano non avere dubbio: l'eroe definitivo è Indiana Jones.

Il risultato è saltato fuori da un sondaggio indetto dalla nota rivista Empire, che ha messo a disposizione dei propri lettori ben 50 nomi di personaggi entrati nella storia del cinema da votare per eleggere quello che si sarebbe quindi fregiato del titolo.

Una lista composta comunque solo da gente che in quanto a carisma qualcosa da dire ce l'ha eccome, dalla Ripley di Alien al Rick Blaine di Casablanca, passando per Marty McFly (Ritorno al Futuro), Trinity (Matrix), Katniss Everdeen (The Hunger Games), Axel Foley (Beverly Hills Cop), T'Challa (Black Panther), James Bond, Spider-Man, La Sposa (Kill Bill), Furiosa (Mad Max: Fury Road) e tanti altri ancora.

Insomma, la vittoria del buon Indiana non dev'esser stata esattamente una passeggiata di salute: il risultato testimonia però ancora una volta quanto il personaggio di Harrison Ford sia entrato nel cuore dei suoi fan e, ad un bel po' di anni dal suo esordio, ancora non accenni ad uscirne. A proposito, sapevate la storia dietro la cicatrice di Indiana Jones? Recentemente, intanto, qualcuno ha tirato fuori un commovente crossover tra Indiana Jones e Star Wars.