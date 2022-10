Indiana Jones: l'emozionante storia dietro la reunion tra Harrison Ford e Ke Huy Quan

Harrison Ford e Ke Huy Quan si sono rincontrati al D23 dopo tantissimi anni da Indiana Jones e il tempio maledetto di Steven Spielberg, nel quale il famoso attore-bambino degli anni '80 interpretava l'undicenne Short Round.

Quan, tornato recentemente alla ribalta con il nuovo film A24 Everything Everywhere All at Once, ha raccontato allo scrittore del New York Times Kyle Buchanan le emozioni provate durante l'incontro con Harrison Ford, che non vedeva dai tempi del secondo capitolo della saga di Indiana Jones. L'intervista fa parte di un pezzo che sarà pubblicato nei prossimi giorni, dal quale però Buchanan ha estratto qualche anticipazione:

"Mi dissero 'ehi, c'è Harrison nell'altra stanza: vorresti salutarlo?' Certo! Non lo vedevo da 38 anni. Era lì per presentare Indiana Jones 5. E allora mi condussero dove si trovava lui, ma mentre mi avvicinavo il mio cuore ha iniziato a battere fortissimo. Mi sono domandato: 'Ma almeno mi riconoscerà?' Sai, ero un bambino l'ultima volta che ci siamo visti. Ma quando mi ha visto ha fatto il suo famoso ghigno alla Harrison Ford e mi ha indicato: mi sono detto, penserà che io sia un fan. E invece mi ha fatto: 'Tu sei Short Round, vero?' Sono stato immediatamente riportato al 1984 e gli ho risposto: 'Si Indy'. Mi ha detto: 'Vieni qui', e ci siamo abbracciati a lungo"

Ricordiamo che Indiana Jones 5 sarà l ultimo film di Harrison Ford nei panni del famoso avventuriero creato da George Lucas e Steven Spielberg. L'attore è recentemente entrato a far parte del Marvel Cinematic Universe, ed interpreterà il generale Ross in Captain America New World Order.

Indiana Jones 5 uscirà il 30 giugno 2023. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.