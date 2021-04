Indiana Jones doveva essere un playboy? L'idea che non piacque a Steven Spielberg

Che Indiana Jones sia un personaggio affascinante non lo scopriamo certo oggi: pare, però, che nelle intenzioni iniziali della produzione ci fosse anche quella di spingere sull'acceleratore per quanto riguarda questo lato della personalità del personaggio di Harrison Ford.

Facciamo un salto indietro nel tempo e torniamo all'epoca di Indiana Jones e i Predatori dell'Arca Perduta, primo capitolo del franchise: come sicuramente ricorderete, durante la scena in cui Brody si reca dal nostro a discutere i dettagli della missione il buon Indy si presenta in abbigliamento decisamente "informale", essendo in quel momento impegnato in camera da letto con una sua ospite.

La donna, che nella versione definitiva del film non ci viene mai mostrata, sarebbe in realtà dovuta apparire più volte a favor di camera, allo scopo di conferire al nostro amatissimo archeologo una sorta di aura da playboy alla James Bond, con tanto di Bond-girl. Qui, però, entrò in gioco Steven Spielberg: il regista obiettò infatti che un simile atteggiamento avrebbe avuto ben poco a che fare con l'Indiana Jones da lui immaginato, facendo sì che si optasse quindi per un approccio più sobrio alla vita sentimentale del nostro.

Cosa ne pensate? Vi sarebbe piaciuta questa versione inedita del nostro eroe? Diteci la vostra nei commenti! Ecco, intanto, tutto ciò che sappiamo sul cofanetto 4K di Indiana Jones in arrivo.