Indiana Jones Donna? Perché no? Steven Spielberg è aperto a questa possibilità

Steven Spielberg è disponibile all'eventualità di avere un'Indiana Jones donna! Visto che Harrison Ford farà la sua ultima apparizione nei panni del bell'archeologo in Indiana Jones 5, bisognerà pensare a qualcuno che lo sostituisca, e perché non una donna?

La Lucasfilm sarà anche nel bel mezzo del revival di Star Wars, ma sia loro che la Disney stanno anche cercando di riportare in auge il franchise di Indiana Jones. Dal momento che Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo ha deluso la maggior parte dei fan, sia Spielberg che Ford vogliono sistemare le cose per bene. Il film arriverà nel 2020 ma poi?

Disney e Lucasfilm sono stati molto chiari sul fatto che il franchise proseguirà dopo Indiana Jones 5, ma come intendono farlo non è chiaro. Si è parlato di re-casting con Chris Pratt o Bradley Cooper c qualche anno fa. Tuttavia, c'è stato anche un rifiuto sul fatto che chiunque possa interpretare il Dr. Henry "Indiana" Jones, al di fuori di Ford. Perlomeno un altro "uomo".

Ecco quindi che spunta la possibilità di far diventare l'archeologo donna. Ma come? Durante un'intervista con The Sun, a Spielberg è stato chiesto se ci fosse o meno la possibilità che sia una donna, in futuro, ad "assumere" il ruolo di Indiana Jones. E lui ha detto: "Dovremmo cambiare il nome da Jones a Joan. E non ci sarebbe nulla di sbagliato in questo."

Però chissà...

Voi vorreste vedere una donna come Indi? A noi il nome di Pratt, francamente, non dispiaceva per nulla!

Diteci come la pensate voi nei commenti!