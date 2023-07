Indiana Jones - L'ultima crociata, Harrison Ford fece la maggior parte degli stunt!

Prima di Tom Cruise, c'era Harrison Ford. L'attore, infatti, è stato uno dei primi ad portare avanti l'abitudine di fare i suoi stessi stunt all'interno dei suoi film. In Indiana Jones - L'ultima crociata, Ford fece personalmente tutte le sue acrobazie e il suo stunt double ebbe qualcosa da dire.

Insomma, pare che nel corso della lavorazione del film non avesse avuto particolare lavoro da fare. L'attore, infatti, cercò di fare la maggior parte delle sue scene non lasciando spazio d'azione ad una persona effettivamente assunta per fare quel lavoro. Il leggendario cappello di Harrison Ford è stato venduto ad una cifra folle mentre l'attore, recentemente, in occasione dell'uscita dell'ultimo capitolo di Indiana Jones ha ripercorso il percorso fatto all'interno della saga.

Secondo lo stuntman Vic Armstrong, durante la lavorazione di Indiana Jones - L'ultima crociata, fu costretto a prendere da parte Ford e chiedergli di lasciargli "fare un po' di lavoro" perché Ford stava facendo gran parte dell'azione da solo. Lo stuntman in seguito raccontò "Se non fosse stato un attore così eccezionale, sarebbe stato davvero un grande stuntman".

In occasione dell'uscita al cinema del quinto capitolo della celebre saga, vi consigliamo la nostra recensione di Indiana Jones e Il quadrante del destino. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!