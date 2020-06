Indiana Jones compie 39 anni: quando il mondo lo incontrò per la prima volta

Il 12 giugno 1981 arrivava per la prima volta nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti I Predatori dell'Arca Perduta di Steven Spielberg, film inaugurale della saga di Indiana Jones con protagonista Harrison Ford.

Progettato per rievocare i serial cinematografici degli anni '30 e '40, I Predatori dell'Arca Perduta presentò al mondo l'archeologo ed avventuriero Indiana Jones (Ford), che collabora con l'ex amante Marion Ravenwood (Karen Allen) e il vecchio amico Sallah (John Rhys-Davies) per contrastare i nazisti nella ricerca della mitologica Arca dell'Alleanza, i cui poteri soprannaturali potrebbero concedere al suo possessore il dominio del mondo.

Co-creato con George Lucas, il film divenne il maggior incasso del 1981, guadagnando $212 milioni per la Paramount, e vinse ben cinque premi Oscar, tra cui quello per i migliori effetti visivi e il miglior montaggio, portando Spielberg alla sua seconda nomination come miglior regista dopo quella per Incontri ravvicinati del terzo tipo del 1977 e il produttore Frank Marshall alla sua prima nomination come miglior film.

Nato dal desiderio di Spielberg di dirigere un film di James Bond e dalla voglia di Lucas di "fuggire" dal successo di Star Wars, Indiana Jones è diventato immediatamente un'icona del cinema hollywoodiano e mondiale, e la sua storia proseguirà con Indiana Jones 5, che per la prima volta non sarà diretto da Spielberg (al suo posto arriverà James Mangold).

Per altri approfondimenti vi rimandiamo all'Everycult su Indiana Jones e all'Everycult su Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo.