Indiana Jones: come fa Indy a sapere di non dover guardare l'Arca?

Indiana Jones è sicuramente un uomo dotato di grande intuito e intelligenza: i film del franchise ideato da Steven Spielberg, però, non ci spiegano in che modo siano arrivate alcune delle intuizioni più importanti del nostro, che grazie ad alcune scelte tempestive è riuscito più volte a riportare a casa la pellaccia.

Prendiamo I Predatori dell'Arca Perduta, ad esempio: nel primo film della saga sull'archeologo interpretato da Harrison Ford vediamo i nazisti andare incontro a una morte orribile toccando senza alcuna prudenza l'Arca dell'Alleanza oggetto delle loro ricerche. Cosa suggerì a Indy, invece, di farsi da parte e di evitare anche solo il contatto visivo?

A spiegarcelo arriva il romanzo tratto dal film: nel libro, infatti, è Imam (personaggio presente anche nel film, seppur in misura minore) ad avvertire Jones del pericolo che correrebbe nel caso in cui osasse toccare l'Arca o ammirarne il contenuto. Intuito e intelligenza sì, dunque, ma anche i contatti giusti: senza la precisazione di Imam, infatti, ci risulta difficile credere che lo sguardo del nostro Indy non si sarebbe posato anche solo per un attimo sul leggendario manufatto!

Fortuna per noi che le cose siano andate così: in caso contrario, probabilmente, la saga sarebbe terminata molto prima del dovuto! A proposito del nostro archeologo preferito, intanto: pare che nelle intenzioni della produzione ci fosse quella di rendere Indiana Jones una sorta di playboy alla 007.