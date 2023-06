Indiana Jones, il cast racconta la loro prima volta con Indy!

Dopo le anteprime di Indiana Jones e il Quadrante del Destino, alcuni membri del cast del nuovo film con Harrison Ford sono stati intervistati per la nostra fonte Comicbook.com, proprio il giorno del 42esimo anniversario di Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (Indiana Jones e i Predatori dell'Arca Perduta).

Per questa occasione, è stato chiesto loro di raccontare la loro prima esperienza con Indiana Jones.

"Sono abbastanza grande che è uscito quando ero un adolescente. Non sono andato al cinema. Ho aspettato che uscisse in DVD e io e mio fratello lo abbiamo noleggiato insieme ad altri cinque film e abbiamo finito per guardare Indiana Jones cinque volte", ha rivelato Madds Mikkelsen.

"Probabilmente l'ho visto per la prima volta da bambino con mio fratello e forse mio padre su un vecchio canale AMC a Brooklyn, e sono rimasto semplicemente affascinato dall'avventura, dalle acrobazie e dalla portata di ciò che è il film", ha commentato Wilson.

Indiana Jones e il Quadrante del Destino uscirà il 28 Giugno. Siete curiosi di vedere il nuovo film con Harrison Ford ringiovanito? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti!

Per chi se lo fosse perso, vi rimandiamo al nuovo trailer di Indiana Jones e il Quadrante del Destino!