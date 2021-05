Indiana Jones, il cappello di Harrison Ford all'asta a giugno per 250.000 dollari

Per i collezionisti cinefili disposti a spendere una certa somma, alla fine di giugno si presenterà una buona occasione per mettere le mani su alcuni preziosi cimeli. Prop Store organizzerà infatti un'asta che, a quanto si prevede, incasserà circa 6 milioni di dollari. Il pezzo forte sarà un cappello indossato da Harrison Ford in Indiana Jones.

Stiamo parlando naturalmente del celebre modello Fedora, indossato dall'attore sul set di Indiana Jones e il Tempio Maledetto. Il film fa parte anche del cofanetto di Indiana Jones in 4K, ed è stato recentemente trasmesso su Sky Cinema.

Secondo le previsioni, il cappello sarà venduto per circa 250.000 dollari. L'asta, che si terrà dal 29 giugno al 1° luglio, propone però anche altri articoli interessanti. Tra questi spiccano un paio di occhiali da sole realizzati per Daniel Radcliffe e da lui indossati in Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2, che dovrebbero essere battuti per una cifra tra i 30.000 e i 50.000 dollari; una bozza della sceneggiatura di Star Wars: L'Impero colpisce ancora, con annotazioni scritte da Carrie Fisher, che si prevede raggiungerà lo stesso prezzo; due spade laser, utilizzate rispettivamente da Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) e Anakyn Skywalker (Hayden Christensen) in Star Wars: La Vendetta dei Sith, al prezzo di circa 50.000 dollari l'una.

Chi fosse interessato, può dare un'occhiata alla versione virtuale del catalogo completo dell'asta a partire dal 1° giugno sul sito di Prop Store.