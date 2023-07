Indiana Jones, azienda di abbigliamento fa causa a Lucasfilm: non crederete mai al motivo

In attesa di scoprire se il franchise di Indiana Jones continuerà in qualche maniera nel prossimo futuro, vi segnaliamo una curiosa causa legale intentata ai danni di Lucasfilm da parte di un'azienda di abbigliamento proprio per via dell'ultimo film Indiana Jones e Il quadrante del destino.

The Hollywood Reporter infatti segnala l'inizio di una causa legale tra Lucasfilm e Frost River, un'azienda di abbigliamento con sede nel Minnesota che sostiene che il loro zaino 'Geologist Pack' sia stato utilizzato nel nuovo film di James Mangold con protagonista Harrison Ford senza il loro consenso. La causa afferma che, oltre all'uso non autorizzato dello zaino, la Lucasfilm avrebbe rimosso anche tutti i marchi identificativi dallo zaino incriminato, che Indiana Jones utilizza per tutto il film.

Ma oltre al danno anche la beffa, dato che l'accusa sostiene inoltre che Lucasfilm abbia utilizzato filmati di Indiana Jones e Il quadrante del destino in una campagna promozionale ufficiale in partnership con un'altra azienda di abbigliamento, la Filson. In particolare, la causa cita uno spot pubblicitario di 60 secondi che mostra il Geologist Pack di Frost River, cosa che rischia di comunicare agli spettatori che lo zaino sia invece un prodotto realizzato dalla Filson. "Lucasfilm e Filson hanno prodotto uno spot pubblicitario di 60 secondi con videoclip del film Indiana Jones 5 nel quale i personaggi utilizzano i prodotti di Filson", scrive Devin McRae, un avvocato di Frost River, nella denuncia. "Ma, incredibilmente, in una di queste scene Indiana Jones indossa il Geologist Pack di Frost River."

Staremo a vedere come si evolverà la vicenda: per altri contenuti, guardate questo speciale video commemorativo per gli 81 anni di Harrison Ford.