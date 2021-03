Indiana Jones: tutti gli attori che hanno quasi soffiato la parte a Harrison Ford

In attesa che Indiana Jones 5 entri finalmente in produzione in vista dell'uscita prevista per il 2022, torniamo a parlare dell'amatissima saga d'avventura nata dalle menti di George Lucas e Steven Spielberg per scoprire tutti gli attori presi in considerazione per interpretare il protagonista oltre ad Harrison Ford.

Durante le prime fasi di sviluppo de I predatori dell'arca perduta, la star di Blade Runner aveva già raggiunto una grande notorietà grazie al ruolo di Han Solo nei primi due film di Star Wars. Spielberg lo aveva indicato come la sua prima scelta, ma Lucas non era pienamente convinto e il team di produzione suggerì diversi grandi nomi legati al cinema action e alla commedia come Tom Selleck e Peter Coyote.

Per quanto riguarda il lato comico di Indy, secondo alcuni rumor sarebbero stati considerati per il ruolo leggende della commedia (e non solo) come Bill Murray, Chevy Chase e Steve Martin, con quest'ultimo che avrebbe rifiutato per partecipare a Spiccioli dal cielo. Empire ha inoltre confermato che presero parte ai provini anche Nick Mancuso, John Shea e Tim Matheson.

L'attore che ci è andato più vicino però fu proprio Tom Selleck, come ammesso anche dallo stesso Ford durante un'intervista rilasciata a Parade nel 2020. La star di Magnum, P.I. a quanto pare era la prima scelta di Marcia Lucas, moglie del papà di Guerre Stellari nonché montatrice di molti dei suoi film. Dopo uno screen test positivo Lucas e Spielberg si dissero d'accordo sull'affidare il ruolo a Selleck, ma quest'ultimo alla fine non riuscì a liberarsi dal contratto firmato con CBS per Magnum, P.I.

Nel frattempo, vi ricordiamo che è il tanto atteso cofanetto 4K di Indiana Jones è finalmente in arrivo.