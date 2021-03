Indiana Jones, arriva il cofanetto in 4K! Ecco la data d'uscita

In un periodo come questo, tra lockdown e cinema chiusi, affidarsi alle vecchie glorie che tanti bei momenti ci hanno regalato nel corso degli scorsi decenni è sempre un'ottima idea: Indiana Jones, da questo punto di vista, fa parte di quelle certezze incrollabili che mai e poi mai tradiranno la nostra fiducia.

L'archeologo più amato di sempre interpretato da Harrison Ford è stato capace di costruire, nel corso di ben 40 anni di onorata carriera, un rapporto ormai quasi di vera amicizia con i propri fan, disposti a perdonargli anche qualche deviazione non esattamente riuscitissima (chi ha detto Il Teschio di Cristallo?).

Proprio a costoro, dunque, è rivolto il cofanetto che vedrà la luce il prossimo 8 giugno in occasione del quarantesimo compleanno della saga: nella nuova raccolta i film della serie arriveranno finalmente in versione Blu-Ray 4K, per un upgrade che in qualche modo non fa che aumentare l'hype in vista del quinto capitolo della serie.

Il cofanetto in questione comprenderà, inoltre, anche la versione digitale dei film e varie ore di contenuti speciali. Per chi avesse bisogno di un ripasso, intanto, ecco dove e quando sono ambientati i film di Indiana Jones; secondo alcune voci, invece, Chris Pratt potrebbe sostituire Harrison Ford in Indiana Jones 5.