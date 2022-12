Indiana Jones and the Dial of Destiny, il trailer ci svela anche il titolo ufficiale!

Uno come Indiana Jones si attende con la pazienza che solo i vecchi amici meritano, anche al netto di qualche momento di crisi lungo un rapporto decennale (vero, Regno del Teschio di Cristallo?): dopo tanta attesa e tante chiacchiere, dunque, eccoci finalmente di fronte al primo trailer ufficiale di Indiana Jones 5.

Pardon, da oggi in poi ci toccherà farvi riferimento come a Indiana Jones and the Dial of Destiny, titolo ufficiale rivelatoci proprio da questo trailer del film di James Mangold: elogiato anche da Antonio Banderas nelle scorse ore, il buon Harrison Ford torna dunque finalmente a mostrarsi nei panni del nostro archeologo preferito, confermandoci anche quanto già rivelato circa il suo ringiovanimento per mano dei VFX.

Il trailer di Indiana Jones and the Dial of Destiny, oltre a mostrarci un Indy ormai a fine carriera ma pronto a tuffarsi in una nuova (e ultima?) avventura, ci riporta infatti momentaneamente indietro nel tempo, con un professor Jones ringiovanito per l'occasione e i soliti nazisti a dargli la caccia, il tutto a suon di scene d'azione e misteri che questo teaser si guarda bene dall'approfondire.

Queste prime immagini del film ci mostrano inoltre anche il misterioso personaggio di Phoebe Waller-Bridge, sul quale ovviamente difficilmente ci verranno svelati ulteriori dettagli a breve. Checché ne dica Harrison Ford, comunque, occhio a dare Indy per finito: il nostro avventuriero ci sa ancora fare con la sua leggendaria frusta, come dimostrano gli ultimi secondi del video! Cosa ve ne pare? Condividete con noi nei commenti le vostre sensazioni!