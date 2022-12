Indiana Jones and the Dial of Destiny: il trailer italiano svela l'adattamento del titolo!

Il trailer ufficiale di Indiana Jones and the Dial of Destiny ha svelato al mondo le prime immagini e il titolo originale del nuovo film della saga con protagonista Harrison Ford, ma quale sarà il suo adattamento per il mercato italiano?

Lo ha svelato Disney, che in queste ore ha pubblicato sui propri canali social e YouTube il trailer ufficiale di Indiana Jones 5 in versione doppiata per il mercato nostrano: il filmato promozionale è identico a quello presentato da Lucasfilm in occasione del Comic-Con di Brasile, ma gli spettatori italiani in questo caso possono scoprire la versione adattata del titolo originale: in Italia, infatti, il quinto e ultimo capitolo della saga di Indiana Jones sarà conosciuto come Indiana Jones e La ruota del destino.

Indiana Jones e la Ruota del Destino, il quinto capitolo dell’iconico franchise di Indiana Jones, interpretato da Harrison Ford nel ruolo del leggendario eroe archeologo e diretto per la prima volta non da Steven Spielberg ma da James Mangold (Le Mans ‘66 - La grande sfida, Logan - The Wolverine), arriverà quest’estate nelle sale italiane, anche se al momento manca una data d'uscita ufficiale (negli USA il film uscirà il 30 giugno, ci aspettiamo dunque come al solito un paio di giorni di anticipo per il nostro mercato).

Insieme a Harrison Ford, il cast del film include Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Antonio Banderas (Dolor y gloria), John Rhys-Davies (I predatori dell'arca perduta), Shaunette Renee Wilson (Black Panther), Thomas Kretschmann (Das Boot), Toby Jones (Jurassic World - Il regno distrutto), Boyd Holbrook (Logan - The Wolverine), Oliver Richters (Black Widow), Ethann Isidore (Mortale) e Mads Mikkelsen (Animali Fantastici – I segreti di Silente). Il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel, mentre Steven Spielberg e George Lucas sono i produttori esecutivi. La colonna sonora è composta ancora una volta da John Williams, che ha firmato le musiche di ogni avventura di Indiana Jones a partire dall'originale I predatori dell'arca perduta nel 1981.

Per altri approfondimenti guardate il poster ufficiale di Indiana Jones e La ruota del destino.