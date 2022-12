Indiana Jones and the Dial of Destiny: nel nuovo poster cala l'ombra su Harrison Ford...

Nel giro di poche ore, il nuovo capitolo di LucasFilm è riuscito a scaldare il cuore dei fan con un primo trailer dal Comic-Con in Brasile e un titolo nuovo di zecca: Indiana Jones and the Dial of Destiny. Ma a poche ore, un nuovo poster ci ricorda la data d'uscita e che dovremmo dire addio all'Indy di Harrison Ford.

È chiaro che LucasFilm e Disney intendono scommettere non poco su (ultimo?) capitolo, soprattutto perché potrebbero essersi accorte, negli ultimi mesi, che erano più le voci contrastanti da parte del fandom rispetto a quelle eccitate per un quinto capitolo. Ancora paga lo scotto del Regno del Teschio di Cristallo e questo canto del cigno per Harrison Ford non convinceva per altrettanti motivi. Naturale quindi che Disney volesse iniziare la fase di promozione quanto prima, con ben sette mesi d’anticipo sulla data d’uscita, così da convincere il maggior numero possibile di spettatori.

Certo, sempre ammesso che il materiale promozionale sortisca l’effetto sperato, ma finora il trailer di Indiana Jones 5 reso pubblico appena ieri sembra aver ottenuto grandi reazioni e perlopiù positive. Ma dal CCXP di Sao Paulo non poteva arrivare solo il filmato, canonicamente accompagnato da un poster creato per l’occasione. E questo è molto semplice: nessuna scritta, solo quella della data d’uscita a ricordare l’appuntamento (30 giugno 2023) e poi una gigantografia di Indy con il caratteristico cappello a tesa larga, che impedisce di vederne gli occhi. Lo trovate in calce all'articolo.

Secondo le anticipazioni sulla trama di Indiana Jones 5, Harrison Ford si troverà nel classico ruolo old fashioned dell’uomo d’altri tempi superato dagli eventi. Ford ha definito Indy, ormai, “un pesce fuor d’acqua”, qualcuno che appartiene a un'altra era e che è dunque il primo a volersi ritirare forse, ad appendere cappello e frusta al chiodo oppure passarli a qualcun altro (scenario questo che spaventa più di tutto i fan). Ma c’è ancora tempo per un ultima avventura, questo ci dice il trailer...