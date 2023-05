Indiana Jones: se siete abbonati a Disney+, questa breaking news sarà la vostra gioia

Siete appassionati della saga di Indiana Jones e possedete anche un abbonamento attivo alla piattaforma di streaming on demand Disney+? Bene, abbiamo una grande notizia per voi che adesso possiamo confermare ufficialmente.

In occasione della presentazione degli Upfront di The Walt Disney Company, Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm, ha annunciato che tutti gli iconici film di Indiana Jones saranno disponibili su Disney+ a partire dal 31 maggio, anche in Italia: in questo modo, i fan potranno vedere in streaming Indiana Jones e i predatori dell’arca perduta, Indiana Jones e il tempo maledetto, Indiana Jones e l’ultima crociata e Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, in attesa dell’arrivo nelle sale italiane dal 28 giugno di Indiana Jones e Il quadrante del destino, l’ultimo capitolo dell’amato franchise creato da George Lucas e Steven Spielberg.

La conferma ufficiale, arrivataci tramite comunicato stampa direttamente dalla Disney, arricchisce l'offerta di Disney+ dedicata al mondo di Indiana Jones, a poche ore dall'annuncio dell'esordio, sempre sulla piattaforma di streaming on demand, della serie tv cult Le avventure del giovane Indiana Jones. Ammettetelo, non avete più scuse per rimandare quella maratona che stavate programmando da tempo...

Per altri contenuti guardate questa clip in anteprima di Indiana Jones e Il quadrante del destino svelata dal Festival di Cannes 2023 in vista del debutto alla Croisette del film scritto e diretto da James Mangold.