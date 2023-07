Indiana Jones 6 si farà? Ecco cosa sappiamo al momento

Se il fascino di Indiana Jones è rimasto ovviamente immutato nel corso degli anni, lo stesso non si può dire del peso del nostro archeologo avventuriero preferito al box-office: il tempo passa e le abitudini del pubblico si modificano, e ciò non può non indurre a una riflessione sul possibile futuro della saga.

Partiamo da un presupposto: Indiana Jones e il Quadrante del Destino dovrebbe rappresentare l'addio di Harrison Ford al franchise, come l'attore stesso ha più volte ribadito, ma non necessariamente la chiusura della serie. Lucasfilms non è mai stata categorica in tal senso, ma è inevitabile che delle domande vengano poste dopo l'insuccesso di questo quinto capitolo.

Non giriamoci intorno, Indiana Jones e il Quadrante del Destino si sta rivelando un vero e proprio disastro dal punto di vista commerciale, al punto da dar via a voci secondo cui Kathleen Kennedy starebbe rischiando il posto a causa dei pessimi risultati del film al box-office. Ad oggi, insomma, non si hanno notizie certe circa una chiusura definitiva del franchise, ma alle condizioni attuali la produzione di un sesto film, per di più privo del carisma di Harrison Ford, ci pare piuttosto improbabile. E voi, cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti!