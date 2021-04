Indiana Jones 5: un villain degli Avengers entra nel cast del film di Harrison Ford

Dopo il sorprendente annuncio dell'ingresso di Mads Mikkelsen nel cast di Indiana Jones 5, la produzione del nuovo film della saga con Harrison Ford si prepara ad accogliere anche una star del Marvel Cinematic Universe.

Si tratta di Thomas Kretschmann, interprete del barone Von Strucker in Avengers: Age of Ultron di Joss Whedon. L'attore, plausibilmente scelto per un ruolo di villain, va ad aggiungersi alla recente new entry Phoebe Waller-Bridge: questa serie di annunci smuovono le acque della produzione, le cui riprese inizieranno a giugno.

Ricordiamo che i dettagli completi della trama di Indiana Jones 5 sono tenuti nascosti, ma Harrison Ford ha rivelato che il film vedrà nuovi sviluppi nella vita e nelle relazioni del celebre avventuriero creato da Steven Spielberg e George Lucas, e risolverà parte della sua storia. Il film segnerà la prima uscita della saga Lucasfilm sotto l'egida della Disney, nonché il primo capitolo senza la regia di Steven Spielberg, che ha ceduto onori ed oneri a James Mangold. Jonathan Kasdan, autore di Solo: A Star Wars Story, ha scritto la nuova versione della sceneggiatura insieme all'autore di Logan e Copland.

