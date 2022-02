Indiana Jones 5: vicina la fine delle riprese per il film con Harrison Ford?

Dopo anni di rinvii, l'ultimo dei quali causato dall'incombere della pandemia di coronavirus, sta per vedere finalmente la luce il quinto e atteso capitolo della saga di Indiana Jones, le cui riprese sono cominciate lo scorso autunno in Sicilia e proseguite per tutto l'inverno negli studi della Pinewood. Ora si sarebbe vicini alla fine dei lavori.

Secondo quanto rivelato dal produttore Frank Marshall, le riprese di Indiana Jones 5 sarebbero prossime alla conclusione, in modo tale da permettere quindi l'inizio dei lavori di post-produzione (quindi montaggio, effetti speciali, sonoro, ecc.) per arrivare preparati alla data d'uscita del film, fissata per il mese di giugno 2023. Inizialmente previsto per questa estate, Indiana Jones 5 è stato rimandato di un anno esatto, una mossa precauzionale da parte della Walt Disney in vista della lunga lavorazione richiesta per il lungometraggio.

Il prossimo capitolo di Indiana Jones è diretto da James Mangold, con Steven Spielberg alla produzione insieme a Simon Emanuel, Kathleen Kennedy e Frank Marshall. Per il momento non sono state diffuse notizie sulla trama del film così come non è stato ancora annunciato il titolo ufficiale. Il cast è tuttavia già molto ricco e oltre a Harrison Ford comprende nomi del calibro di Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson, Toby Jones e Antonio Banderas.

E se il futuro di Indiana Jones fosse donna? Da tempo circolano voci su una possibile svolta nel franchise nell'epoca post-Harrison Ford, soprattutto in relazione alla presenza nel cast di Phoebe Waller-Bridge.

Inizialmente previsto per il 29 luglio 2022, Indiana Jones 5 uscirà invece nelle sale di tutto il mondo il 30 giugno 2023. Non è chiaro se il franchise proseguirà oltre anche senza Ford o se la saga si concluderà in maniera definitiva.