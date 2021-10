Indiana Jones 5, l'uscita nelle sale slitta al 2023

Mentre procedono le riprese in Sicilia di Indiana Jones, da oltreoceano arriva una brutta notizia per i fan del celebre archeologo: il rinvio al 2023 dell'uscita di Indiana Jones 5.

I Walt Disney Studios hanno comunicato infatti una serie di rinvii che riguardano molti film in uscita dal 2022 in poi, tra cui il sequel di Indiana Jones con Harrison Ford: l'uscita prevista per il 29 luglio 2022 è stata posticipata di un anno circa, fino al 30 giugno 2023.

Indiana Jones 5 arriverà dunque nelle sale cinematografiche a pochi giorni di distanza dai 15 anni dall'uscita del quarto film della serie cinematografica, Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, che aveva debuttato nelle sale di tutto il mondo il 22 maggio 2008.

Una brutta notizia per i fan di Indy, che si aggiunge a quelle delle numerose interruzioni delle riprese, sia per ragioni sanitarie, che per il recente infortunio di Harrison Ford alla spalla per il quale l'attore è stato lontano dal set per ben 3 mesi.

La sfortunata produzione di Indiana Jones 5 procede serrata con l'obiettivo di recuperare il tempo perso a causa dei continui stop alle riprese. Evidentemente la quinta pellicola del franchise di Indiana Jones richiede ancora molti mesi lavoro ed è per questo che, anche in via precauzionale, Disney ha deciso di rinviarne l'uscita, insieme alla lunga lista di rinvii Marvel che è stata appena resa nota.