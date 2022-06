Indiana Jones 5, tweet da parte di Frank Marshall: trailer in arrivo per Harrison Ford?

A circa un mese di distanza dalla prima immagine ufficiale di Indiana Jones 5, i fan sono schizzati sull'attenti in questi minuti dopo che il produttore della saga Frank Marshall ha pubblicato su Twitter un post a dir poco criptico relativo al film con Harrison Ford.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, mentre gli appassionati attendono disperatamente ulteriori informazioni sul film di James Mangold, sulla sua pagina ufficiale del social network Twitter il produttore Frank Marshall ha pubblicato un'immagine del tradizionale cappello di Indiana, insieme ad un messaggio che recita: "Un anno da oggi...", un riferimento alla data d'uscita del quinto episodio della saga, previsto proprio per il 30 giugno 2023.

Senza farselo ripete due volte, tantissimi utenti appassionati hanno immediatamente iniziato a rispondere al tweet, chiedendo se il messaggio criptico fosse un modo per anticipare un possibile primo trailer in arrivo. E visto che la prossima uscita si rivelerà l'ultima avventura di Harrison Ford nei panni del memorabile archeologo, non è difficile capire perché la richiesta per un trailer sia così alta. Al momento tuttavia non ci sono indicazioni precise e resta ancora da vedere quando verrà pubblicato esattamente il primo filmato promozionale ufficiale del film prodotto da Steven Spielberg, ma forse i tempi sono finalmente maturi: come sempre, vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.

Per altre letture ecco tutto quello che sappiamo su Indiana Jones 5.