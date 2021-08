Indiana Jones 5: il trailer con Harrison Ford beffa tutti, ed è stupendo!

Nel 2020 è stato annunciato l'arrivo del V capitolo di Indiana Jones, notizia che ha entusiasmato tutti. Harrison Ford e compagni, hanno iniziato le riprese a Giugno, e la Disney ha fissato la data d'uscita del film al 29 luglio 2022. Tuttavia non c'è ancora un trailer. Ufficiale almeno, perché da oggi gira sul web un trailer fan-made incredibile!

Mentre James Mangold ha chiarito che per ora non arriverà un trailer di Indiana Jones 5, gli spettatori hanno deciso di divertirsi creandone uno loro. E anche bene, servendosi soprattutto o di inquadrature dai vecchi film, da altri lavori degli attori o, in alcuni casi, anche qualche frame di materiale di stock.

Nel pomeriggio l'insider Daniel Richtman ha giocato con il cuore dei suoi follower, scrivendo un annuncio che per un attimo illude tutti. "Harrison Ford ritorna in questo fantastico Indiana Jones 5 fan-made trailer!". Ammettiamolo, tutti ci abbiamo messo un po' a realizzare la presenza della parola fan-made. Poi, tra l'altro, la scelta di mettere un'immagine di Ford ben chiara, con la scritta "HD TRAILER" in basso a sinistra, non aiuta, e fa nascere un'immediata eccitazione in chi legge. Che poi, ovviamente, finisce subito quando ci si rende conto che è solo una finta.

Si tratta in ogni caso di un video fan-made ben montato. Per il trailer vero e proprio, invece, bisognerà ancora aspettare, perché nonostante le speranze dei fan, il produttore Mangold ha spiegato che ci vorrà ancora tempo. Ma, tra lui e Spielberg come produttori, c'è da star sereni: il risultato è garantito. Nel frattempo, comunque, i lavori proseguono, e possiamo spiare qualcosina dai social. Ad esempio, ultimamente, abbiamo visto il mitico Harrison Ford in azione sul set di Indiana Jones 5.