Indiana Jones 5, tornerà anche John Rhys-Davies? Guardate la reazione dell'attore!

Le foto dal set di Indiana Jones 5, oltre a mostrare che Harrison Ford probabilmente sarà ringiovanito digitalmente, segnalano che la produzione del quinto film della saga è entrata ufficialmente nel vivo in questi giorni in Gran Bretagna.

Il cast include i nuovi arrivati Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Toby Jones e Shaunette Renée Wilson, tuttavia una vecchia conoscenza potrebbe aver anticipato il suo ritorno: stiamo parlando di John Rhys-Davies, visto nella saga nel ruolo di Sallah ne I predatori dell'arca perduta e Indiana Jones e l'ultima crociata di Steven Spielberg, che nel corso di una recente intervista promozionale per celebrare il 40esimo anniversario del film originale del franchise è stato interrogato proprio circa questa eventualità.

La star de Il Signore degli Anelli aveva ammesso qualche tempo fa di essere aperto all'idea di rientrare nella serie dopo aver giocato un ruolo chiave nella trilogia originale, lui che aveva rifiutato un breve cameo in Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo. A domanda specifica su un suo eventuale coinvolgimento in Indiana Jones 5, Davies ha guardato direttamente in camera e ha detto: "So che stanno preparando il nuovo film e [guardando direttamente in camera] mmm, mmm...!". Nel post in basso potete ammirare la simpatica reazione della star: da notare che molto presto le riprese di Indiana Jones 5 si sposteranno in Marocco, luogo d'interesse per il suo Sallah nonché paese menzionato anche da Rhys-Davies durante l'intervista (parlando de I predatori dell'arca perduta ha confuso la Tunisia, dove fu girato quel film, con il Marocco: un lapsus?).

Per ora non ci sono conferme né smentite, dunque rimanete sintonizzati per ogni eventuale aggiornamento.