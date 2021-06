Indiana Jones 5, tornano i nazisti? Guardate il nuovo video dal set!

Indy combatterà di nuovo contro i nazisti? A svelarlo potrebbe essere il nuovo video pubblicato online direttamente dal set del film di James Mangold, con protagonista Harrison Ford. La clip svela un treno in corsa nella campagna inglese sulla North Yorkshire Moors Railway, decorato con simboli nazisti e comprensivo di una specie di torretta.

Secondo quanto viene riferito, una sequenza con Harrison Ford è stata girata ad inizio giugno proprio su quella ferrovia, coinvolgendo una fuga dal campo di prigionia nazista della Seconda Guerra Mondiale. Non sarebbe la prima volta che Indy affronta i nazisti; i personaggi sono stati acerrimi rivali del protagonista in I predatori dell'arca perduta e in L'ultima crociata.



Resta ovviamente da capire in che modo torneranno e saranno inseriti i nazisti all'interno della trama del film.

Le riprese sono attualmente in corso e nei giorni scorsi sono state pubblicate alcune foto di Harrison Ford sul set di Indiana Jones 5.

Il film è stato girato principalmente nel castello 'infestato' di Bamburgh, il che potrebbe significare una connessione con L'ultima crociata.



Il film arriverà nelle sale probabilmente la prossima estate, con Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook e Shaunette Renée Wilson. Nel cast di Indiana Jones 5 ci sarà anche Phoebe Waller-Bridge, star di Fleabag e tra gli autori dell'ultimo film di James Bond.

Steven Spielberg, storico regista della saga di Indiana Jones, ha lasciato per l'occasione la regia a James Mangold, conosciuto soprattutto per aver diretto Logan, con protagonista Hugh Jackman.