Indiana Jones 5, Tom Cruise omaggia Harrison Ford: 'Ci hai regalato molte ore di gioia'

In un nuovo post su Instagram, Tom Cruise coglie l'occasione per omaggiare non soltanto i film che debutteranno a breve al cinema - Indiana Jones e il Quadrante del Destino, Oppenheimer, Barbie -, ma anche Harrison Ford e la sua carriera di oltre 40 anni nei panni del celebre archeologo avventuriero.

"Quest'estate è piena di fantastici film da vedere nei cinema" scrive. "Questi sono solo alcuni di quelli che non vediamo l'ora di vedere sul grande schermo. Congratulazioni, Harrison Ford, per i 40 anni di Indiana Jones e per aver creato uno dei personaggi più iconici della storia del cinema. Ci hai regalato molte ore di gioia. Adoro un doppio lungometraggio, e non diventa più esplosivo (o più rosa) di uno con Oppenheimer di Christopher Nolan e Barbie di Greta Gerwig". Dal 21 giugno 2023 è possibile acquistare i biglietti di Barbie.

Diretto da James Mangold e scritto da ben quattro sceneggiatori (Jez Butterworth, John-Henry Butterworth, David Koepp e James Mangold stesso), Indiana Jones e il Quadrante del Destino è il quinto capitolo della saga e il primo a non avere Steven Spielberg alla regia. La storia inizierà nel 1969, quando il protagonista vive nel contesto della corsa allo spazio: in seguito, dopo aver sperimentato disagio per l'assunzione di ex nazisti, la figlioccia Helena lo accompagna in un nuovo, sensazionale viaggio. Nel cast ricordiamo non soltanto Harrison Ford, ma anche Phoebe Waller-Bridge (Helena Shaw), Mads Mikkelsen (Jürgen Voller) e John Rhys-Davies (Sallah).

Il film debutta al cinema oggi 28 giugno 2023. A proposito, sapevate che il manufatto di Indiana Jones 5 esiste davvero?