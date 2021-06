Indiana Jones 5, svelato il titolo ufficiale del nuovo capitolo? Emerge un presunto leak

Mentre proseguono le riprese di Indiana Jones 5 nonostante il recente infortunio alla spalla di Harrison Ford, è emerso in rete un potenziale leak che svelerebbe il titolo ufficiale della nuova avventura del leggendario archeologo nato dalle menti di George Lucas e Steven Spielberg.

Stando a una foto della presunta sceneggiatura di James Mangold, Jez Butterworth e John-Henry Butterworth diffusa in rete e rilanciata dal canale YouTube Mr H Reviews (via Bounding Into Comics), la pellicola sarà intitolata Indiana Jones and The Order of Elysium. Al momento si tratta di voci non confermate, dunque vi invitiamo a prendere questa informazione con le dovute precauzioni.

Restando nel campo dei rumor, il mese scorso un report di The Illuminerdi (anch'esso non confermato) ha riferito che la storia del quinto capitolo si svolgerà sullo sfondo della corsa allo spazio degli anni '60 tra Stati Uniti e Unione Sovietica, anticipazioni che collimano con alcune dichiarazioni di Mangold sul fatto che il film sarà ambientato in parte negli anni '60. Inoltre, stando al sito l'attesa new entry Mads Mikkelsen vestirà i panni di uno scienziato nazista reclutato dagli USA per lavorare nella NASA.

Voi cosa ne pensate di queste possibili anticipazioni? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, dal set di Indiana Jones 5 è emersa la prova che Harrison Ford verrà ringiovanito digitalmente.