Indiana Jones 5, svelata la trama: primo sguardo a Mads Mikkelsen!

L'Indiana Jones di Harrison Ford, dopo 40 anni, sta arrivando alla sua giusta conclusione. La pellicola in arrivo nel 2023, secondo quanto svelato, sarà ambientata intorno agli anni sessanta e introdurrà il Voller, il nuovo villain di Mads Mikkelsen mostrato per la prima volta in una foto promozionale.

Dopo le anticipazioni di Indiana Jones 5 sulla copertina di Empire, possiamo dire che, finalmente, si è venuto a sapere qualcosa in più su questo quinto film che chiuderà il viaggio di Harrison Ford nei panni del celebre esploratore-archeologo. Molti fan sperano che quest'ultima pellicola riesca a superare i risultati del quarto capitolo, non particolarmente amato dal pubblico. Le recenti anticipazioni hanno confermato che Indiana Jones 5 sarà ambientato negli anni sessanta.

Impostare un film di un franchise che solitamente ha girato il mondo solo negli Stati Uniti sembra essere una scelta più che rivoluzionaria. La pellicola, tenendo conto dell'ambientazione e del periodo, potrebbe essere un modo per esplorare al meglio il tema della Guerra Fredda e le costanti tensioni tra USA e Unione Sovietica in quegli anni. A ricevere una degna presentazione è stato Voller, villain di Indiana Jones 5, interpretato da Mads Mikkelsen e mostrato in una primissima immagine promozionale. Ex ingegnere nazista che lavora per la NASA alla fine degli anni '60, viene presentato come qualcuno che vuole rimediare ai propri errori. Nel momento in cui si confronterà con Indiana Jones (mentre cercano lo stesso oggetto) si ritroverà a ricaderci.

Riguardo la qualità del film si è esposto lo stesso regista James Mangold che ha smentito l'esistenza di proiezioni anticipate del film e che queste abbiano ottenuto risultati negativi. Sono, ovviamente, solo voci che necessitano ancora di una vera conferma. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!