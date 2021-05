Indiana Jones 5, svelata la trama? Nazisti, corsa allo spazio e il ruolo di Mads Mikkelsen

Dopo l'ingresso di Boyd Holbrook nel cast di Indiana Jones, alcune voci di corridoio emerse nelle scorse ore hanno riportato quelli che sembrerebbero essere i primi dettagli sulla trama del nuovo film della saga con protagonista Harrison Ford.

The Illuminerdi ha pubblicato un articolo in esclusiva riportando alcuni succosi dettagli del di Indiana Jones 5, tutt'altro che confermati ufficialmente ma sicuramente da monitorare considerati i noti trascorsi del portale: secondo gli scooper di The Illuminerdi la storia del quinto capitolo della saga si svolgerà sullo sfondo della corsa spaziale degli anni '60 tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica per raggiungere la luna, info che collimano con alcune dichiarazioni del co-sceneggiatore/regista James Mangold, che in precedenza aveva accennato al fatto che il film si sarebbe svolto solo in parte nella New York degli anni '60.

Inoltre, The Illuminerdi ha riferito che Mads Mikkelsen interpreterà uno scienziato nazista che è stato reclutato dal governo degli Stati Uniti per lavorare per la NASA, forse come parte dell'operazione Paperclip, una vera operazione segreta di intelligence in cui gli Stati Uniti assunsero oltre 1.600 ingegneri e tecnici nazisti dopo la fine della seconda guerra mondiale. Shaunette Renee Wilson, che si è recentemente unita al cast del film, interpreterà l'handler della CIA incaricato di tenere d'occhio il cattivo nazista di Mikkelsen. L'attore danese del resto è famigerato, soprattutto nei blockbuster hollywoodiani, per i suoi ruoli da villain: dopo Casino Royale e Doctor Strange, ha ereditato da Johnny Depp il ruolo di Grindelwald nella saga di Animali Fantastici.

Indiana Jones 5 ha una data di uscita fissata al 29 luglio 2022. Le riprese dovrebbero iniziare quest'estate.