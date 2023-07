Indiana Jones 5, svelata la sceneggiatura originale di Steven Spielberg

Indiana Jones e il quadrante del destino ha entusiasmato gli spettatori con un ritorno a sorpresa, eppure, stando all'attrice in questione, il personaggio avrebbe avuto un ruolo decisamente maggiore nella sceneggiatura di Steven Spielberg.

Il personaggio in questione è Karen Allen, interprete di Marion Ravenwood. "C'è stato un periodo in cui Steven avrebbe diretto il film" ha dichiarato. "Era mia opinione – anche se non ho letto nessuna di quelle sceneggiature – che avrebbe riguardato una storia ancora in corso tra Marion e Indy. Quando Steven ha deciso di dimettersi e James [Mangold] è subentrato e ha portato con sé nuovi sceneggiatori, sapevo che stava andando in una direzione diversa. Non avendo una chiara idea fin dall'inizio, è stato ancora più misterioso dopo che l'hanno assunto. Quindi sono rimasto all'oscuro per parecchio tempo, finché non hanno realizzato uno script." Riguardo un altra celebre figura della saga, invece, che fine ha fatto Mutt di Indiana Jones?

Ha inoltre continuato: "Devo essere onesto: sono rimasto un po' deluso dal fatto che la tematica non fosse più legata alla storia, e che non avesse più una traiettoria continua; comunque, il modo in cui è entrata nella storia è stato molto soddisfacente. Ho pensato: 'Okay, lo accetterò'".

Il film è in sala dal 28 giugno 2023. Era il dicembre 2018 quando Karen Allen voleva tornare nei panni di Marion per Indiana Jones 5.