Indiana Jones 5, uno stunt-man sul set indossa la maschera di Harrison Ford!

Nelle ultime settimane si è parlato parecchio del prossimo capitolo del franchise di Indiana Jones. Il quinto film vedrà il ritorno di Harrison Ford e sarà il primo non diretto da Steven Spielberg, con James Mangold che ne eredita il timone, a quasi tredici anni dall'uscita di Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo.

Il casting ha assicurato star del calibro di Phoebe Waller-Bridge e Mads Mikkelsen. Di recente il film è entrato in produzione - inizio delle riprese di Indiana Jones 5 celebrato da Drew Struzan - e le prime immagini hanno rivelato la presenza di uno stunt-man che indossa una maschera (inquietante) di Harrison Ford.



Ciò che risalta dalla foto è il colore dei capelli della maschera. Harrison Ford, 78 anni, da tempo ha i capelli grigi e il fatto che la maschera del suo personaggio in Indiana Jones 5 abbia i capelli castano scuri, significa probabilmente che si tratta di un flashback.

Il Daily Mail, che ha pubblicato le foto, ha svelato che la produzione è un po' in ritardo a causa del COVID-19. Attualmente la data prevista per la distribuzione rimane il 29 luglio 2022.

Indiana Jones è uno dei personaggi maggiormente iconici nella lunga e fruttuosa carriera di Harrison Ford.

La star è ricordata anche per aver interpretato Han Solo nella saga di Star Wars e Rick Deckard in Blade Runner.



Ecco la nostra analisi su quello che potrebbe cambiare con James Mangold alla regia di Indiana Jones.