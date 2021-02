Indiana Jones 5, la star della serie tv anni '90 vorrebbe apparire nel film

Con un nuovo film di Indiana Jones in cantiere molti fan si stanno chiedendo quali interpreti dei film precedenti torneranno in questo quinto capitolo. Tra le star del franchise, anche il protagonista della serie tv anni '90 Le avventure del giovane Indiana Jones ha confessato che sarebbe felice di apparire nel nuovo film.

Alla domanda specifica di PopCulture, Flanery ha affermato di non esser stato contattato, nonostante il suo interesse:"Amico, probabilmente posso contare su una mano la quantità di persone che non vorrebbero fare qualcosa che ha avuto origine da George Lucas. Essere in un film di Harrison Ford, voglio dire, rientra nella stessa categoria di Dexter [serie a cui ha partecipato Flanery]. Ma detto questo, voglio dire, per me Harrison Ford è Indiana Jones. Sai cosa intendo? Hanno i miei 20 dollari al cinema ogni volta che ne mandano fuori uno".



Nella trama di Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, il pubblico ha appreso che Mutt William (Shia LaBeouf) era il figlio di Indiana, lasciando ipotizzare agli spettatori che il personaggio - e LaBeouf - avrebbe ereditato il 'regno' di Jones.

In realtà il finale del film vedeva Ford strappare il celebre cappello a Mutt, confermando che esiste un solo Indiana Jones.

"Ci sarà un solo Indiana Jones e questo è Harrison Ford" aveva dichiarato il produttore Frank Marshall.



Scoprite l'ordine della saga di Indiana Jones, dal primo film uscito all'ultimo. Ecco che cosa cambia con James Mangold, dopo l'addio di Steven Spielberg.