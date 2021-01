Indiana Jones 5: una star del primo film è disponibile a tornare per il finale

L'ultimo episodio di Indiana Jones avrà il compito di concludere col botto una saga che è entrata di diritto nella storia del cinema e per farlo potrebbe ricorrere a qualche interessante personaggio del passato.

Ovviamente il protagonista non può che essere l'archeologo interpretato da Harrison Ford, ma a quanto pare anche un attore apparso ne I predatori dell'arca perduta e in Indiana Jones e l'ultima crociata sarebbe pronto a dare il suo contributo. Stiamo parlando di John Rhys-Davies, noto a tutti per aver dato il volto a Sallah, amico di lunga data di Indy e a sua volta archeologo in Egitto.

"A quanto ne so il film si farà, probabilmente a maggio. Sono abbastanza scettico sulla possibilità di girare un film del genere già a maggio. Credo sia possibile che mi chiedano di partecipare. Se uscirà il mio nome sarò pronto! Ma credo che dovremo attendere un po' più a lungo, sapete, e lasciare che siano i nostri padroni a fare gli annunci: allora potrete condividere la mia gioia o la mia delusione. È una risposta sufficientemente diplomatica?", ha scherzato l'attore in un'intervista per ComingSoon.

Le sue parole sono abbastanza criptiche, ma è probabile che sia già stato contattato dai produttori e che sia solo questione di tempo prima che il suo ritorno venga ufficializzato. Il quinto film è ancora previsto per il 2022 e si propone di chiudere la storia di Indiana Jones senza che venga sostituito da altri attori.