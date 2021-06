Indiana Jones 5 si sposta a Londra ma è caos: il vicinato non contento, questione di soldi

Dopo le prime foto dal set di Indiana Jones, che ci avevano anticipato una location costiera, il nuovo film della saga con Harrison Ford si è spostato a Londra per continuare le riprese, ma non tutto è andato come previsto.

Stando a quanto riportato dal Sun, infatti, la produzione guidata da James Mangold avrebbe pagato il proprietario di una casa nell'East London per il privilegio di girare alcune scene del film all'interno dell'abitazione: la somma pattuita si aggirerebbe intorno alle 50mila sterline, che il proprietario di casa avrebbe accettato di buon grado prima di trasferirsi altrove. I vicini di casa del fortunato però non l'avrebbero presa altrettanto bene, e a quanto pare parlando col Sun hanno descritto l'esperienza come "un inferno ventiquattro ore su ventiquattro". Addirittura, tanto per condire ulteriormente quella che già così sembrerebbe la premessa perfetta per un film, i residenti di Hackney Street si sarebbero riuniti in un gruppo WhatsApp per esprimere tutto il loro risentimento sulla decisione del vicino di affittare la sua casa alla produzione di Indiana Jones 5.

Secondo quanto riferito, il gruppo se la sarebbe presa perché il loro vicino avrebbe 'svenduto' la loro tranquillità quotidiana. Uno dei residenti ha dichiarato al Sun: "Un solo individuo ha beneficiato di questa condizione, mentre il resto di noi è rimasto ad affrontare tutti i disagi. È una roba incredibile. Hanno chiuso la strada, e già solo questo ha causato molti problemi. Tutte le persone dovrebbero almeno essere risarcite."

Indiana Jones 5, lo ricordiamo, è atteso nei cinema per il 29 luglio 2022. Londinesi permettendo, ovvio. Per altri approfondimenti, scoprite in che anni sono ambientati tutti i film di Indiana Jones, da I predatori dell'arca perduta a Il regno del teschio di cristallo.