Indiana Jones 5, Spielberg lo ha visto: 'pensavo di saperlo fare solo io!'

Il franchise di Indiana Jones si è sempre basato sulla collaborazione tra Steven Spielberg alla regia, e George Lucas alla sceneggiatura. Adesso Indiana Jones 5 cambia le regole del gioco, e questo spaventa molti fan dell'archeologo.

Mentre Harrison Ford dice addio a Indiana Jones, alcuni fan si sono detti preoccupati della direzione che il nuovo film potrebbe prendere mettendo al timone il regista James Mangold.

Tuttavia è stato proprio Steven Spielberg a rassicurare gli appassionati, infatti il regista ha visto in anteprima Indiana Jones 5 ed il suo parere non lascia alcun dubbio.

Infatti il cineasta ha espresso la sua sorpresa nel vedere come anche altri siano in grado di tenere le redini del franchise, senza per questo snaturarlo.

"Ho avuto questa esperienza due giorni fa" ha confessato il regista al Time 100 Summit, quando gli è stato chiesto di come sia stato vedere un film di Indiana Jones che non ha diretto personalmente.

"Bob Iger ha indetto una proiezione con molti dirigenti Disney e sono andato anche io, insieme a James Mangold. Abbiamo adorato questo film. Secondo me è davvero un buon film di Indiana Jones. Sono orgoglioso di ciò che ha fatto Jim".

Spielberg ha poi continuato: "Quando si sono accese le luci, mi sono rivolto a tutti e ho detto: 'Dannazione! Pensavo di essere il solo a saperne fare uno!'".

Il fatto che la pellicola non sia stata concepita dalla coppia Spielberg/Lucas getta comunque preoccupazione sui fan, tuttavia visti i risultati del disastroso quarto capitolo del 2008 la speranza non è l'ultima a morire.

A tutto questo si aggiunge anche l'atteggiamento del regista, infatti James Mangold è consapevole dell'importanza di Indiana Jones 5.

Non resta quindi che attendere il 30 Giugno per capire se Steven Spielberg ci ha mentito.