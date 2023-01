Indiana Jones 5, Spielberg svela il suo vero coinvolgimento nell'ultimo film della saga

Nonostante inizialmente fosse assegnato alla regia del quinto capitolo della saga di Indiana Jones, che ha co-creato e finora aveva anche sempre diretto, i fan sono rimasti sbalorditi quando Steven Spielberg ha annunciato la sua uscita di scena dal franchise con protagonista Harrison Ford.

Appena tre mesi dopo l'addio di Spielberg, Lucasfilm ha annunciato che il sostituto sarebbe stato James Mangold, apprezzato autore di Copland, il remake di Quel treno per Yuma, Logan e Ford v Ferrari, con Spielberg passato ad un ruolo di produttore esecutivo: ora, durante una nuova intervista promozionale arrivata dopo l'annuncio delle nomination agli Oscar 2023, Spielberg ha chiarito il livello del suo coinvolgimento in Indiana Jones 5, che come facilmente prevedibile è stato molto limitato. Parlando con Deadline, Spielberg ha notato di essere stato "coinvolto a livello periferico" nel film e che ha anche "sostenuto personalmente la scelta di James Mangold come regista". L'autore di The Fabelmans ha aggiunto: "Sapevo fin dall'inizio che avrei lasciato prendere a lui la maggior parte delle decisioni".

Ufficialmente intitolato Indiana Jones e La ruota del destino, il film è talmente avvolto dal mistero da non avere ancora alcuna sinossi ufficiale condivisa da Disney: il cast, oltre ad Harrison Ford, include anche Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Shaunette Renee Wilson, Boyd Holbrook e Mads Mikkelsen. La data d'uscita italiana è ancora sconosciuta ma negli USA il film è atteso per il 30 giugno prossimo, dunque è possibile che da noi debutterà con un paio di giorni d'anticipo.

Nel frattempo, le indiscrezioni vogliono Lucasfilm a lavoro su una misteriosa serie tv di Indiana Jones per la piattaforma di streaming on demand Disney Plus.