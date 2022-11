Indiana Jones 5: primo sguardo a Phoebe Waller-Bridge nei panni di Helena!

Dopo avervi riportato la prima foto ufficiale di Harrison Ford, oggi torniamo a parlare dell'attesa pellicola, grazie ad una nuova immagine sempre condivisa in esclusiva da Empire che ritrae il personaggio di Helena, interpretata da Phoebe Waller-Bridge.

Sul profilo Instagram @phoebewallerbridgesource è stato infatti condiviso un post che vede in primo piano la figlioccia di Indiana Jones e che recita: "Phoebe Waller-Bridge interpreta la figlioccia di Indy, Helena, in Indiana Jones 5: 'È un mistero e una meraviglia', dice a Empire."

Come rivelato nei giorni scorsi, la trama di Indiana Jones 5 dovrebbe esordire nel '44 e farà poi un balzo di circa 25 anni. "Il film si svolgerà nel 1969 durante l'apice della corsa allo spazio tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Dato che molti degli scienziati a lavoro dietro i rispettivi programmi spaziali hanno un passato nazista, il professor Jones è determinato a scovare eventuali attività oscure nascoste dietro la loro facciata progressista". Come già noto, il villain sarà interpretato da Mads Mikkelsen.

Come ben sapete, questo capitolo andrà a concludere le avventure dell'iconico archeologo, dopo un quarto film che non è stato ben accolto dai fan. L'uscita nelle sale di Indiana Jones 5 è prevista per il 30 giugno 2023.

Rimanete sintonizzati per non perdervi i prossimi aggiornamenti!