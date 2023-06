Indiana Jones 5, la scena a petto nudo è un'idea di Harrison Ford

Nell'imminente quinto capitolo della saga intitolato Indiana Jones e il quadrante del destino - al cinema dal 28 giugno 2023, - c'è una scena in cui il protagonista è senza maglietta e rimane a petto nudo, eppure, stando a una dichiarazione di Harrison Ford, è proprio quest'ultimo ad aver avuto l'idea durante le riprese.

"Già, be'... È per questo motivo che ho voluto realizzare il film" ha affermato. "Volevo sapere cosa gli è successo, e come ha affrontato la cosa. [Il regista James] Mangold e io abbiamo lavorato a stretto contatto, in particolare su quella scena. Svegliarsi in mutande col bicchiere vuoto in mano è stata una mia idea. Volevo vedere Indiana Jones nel suo punto più basso, così da ricostruirlo da zero". In un'altra occasione, Harrison Ford ha commentato il suo ringiovanimento in Indiana Jones 5.

Inizialmente intitolato in italiano come Indiana Jones e la ruota del destino, il quinto capitolo della celebre saga avviata nel 1981 è diretto da James Mangold, ricordato anche per Quel treno per Yuma, Wolverine - L'immortale e Logan - The Wolverine; di conseguenza sarà il primo (e unico) film del franchise a non avere Steven Spielberg come regista, mentre la distribuzione sarà curata dalla Disney (che ne ha acquistato i diritti attraverso Lucasfilm). Al contrario, John Williams continuerà a produrre l'iconica colonna sonora. Nel cast, oltre a Ford, ricordiamo Phoebe Waller-Bridge (nei panni di Helena Shaw), Mads Mikkelsen (Jürgen Voller) e Antonio Banderas (Renaldo).

Nell'attesa della nuova pellicola, una domanda sorge spontanea: in che ordine guardare i film di Indiana Jones?