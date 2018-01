Indiana Jones 5 sarà il prossimo film di Steven Spielberg?

Con ben due film preparati per il 2018,può finalmente dedicarsi al suo prossimo progetto, che potrebbe essere finalmente il quinto capitolo di

Le voci sono numerose, ma molte di esse sono certe che il prossimo film a cui il regista si dedicherà sarà l’annunciato quinto capitolo di Indiana Jones, con Harrison Ford di ritorno nei panni del mitico archeologo avventuriero. Non solo: pare che subito dopo la fine delle riprese di quest’ultimo, Spielberg si dedicherà immediatamente a un altro progetto, indicato come uno dei suoi sogni nel cassetto, ovvero un remake spielberghiano di West Side Story.

Per quanto riguarda Indiana Jones 5, che la Disney ha programmato per il 2020, Deadline rivelò che Spielberg era interessato a Chris Pratt per rilanciare il franchise, insieme ovviamente a Ford. Lo script è stato affidato da David Koepp e John Williams tornerà a occuparsi delle musiche.

Il regista, inoltre, è stato sempre interessato a dirigere una nuova versione di West Side Story, il celebre musical diretto da Robert Wise e Jerome Robbins. Il collaboratore di Spielberg, Tony Kushner, starebbe lavorando alla sceneggiatura.

Spielberg non è nuovo a programmare i suoi impegni in funzione di due film, da far uscire magari nello stesso anno: fu così per due progetti diversissimi come Jurassic Park e Schindler’s List, usciti entrambi nel 1993, per Il mondo perduto – Jurassic Park e Amistad (1997), per Minority Report e Prova a prendermi (2002), per La guerra dei mondi e Munich (2005) e per Le avventure di Tintin e War Horse (2011). The Post uscirà nelle sale italiane il 1° febbraio prossimo, mentre Ready Player One arriverà a marzo.