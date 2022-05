Indiana Jones 5: tutto quello che sappiamo sul prossimo film della saga con Harrison Ford

In occasione della pubblicazione della prima immagine ufficiale di Indiana Jones 5, è arrivato il momento di tracciare una linea definitiva per riunire in unico posto e riassumere in una sola volta tutto quello che sappiamo sul prossimo film della saga con Harrison Ford.

Il film sarà il primo della saga a non avere Steven Spielberg come regista, con James Mangold (acclamato autore di Cop Land, Logan e Ford v Ferrari, per il quale aveva sostituto Michael Mann) chiamato a farne le veci. Spielberg è stato comunque incluso come produttore esecutivo del progetto, sviluppato dai produttori di Lucasfilm Kathleen Kennedy e Frank Marshall.

Harrison Ford torna nel ruolo del leggendario eroe archeologo per questo quinto capitolo dell'iconico franchise, ancora senza titolo. Oltre a lui, il cast include Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Mads Mikkelsen (Animali Fantastici – I segreti di Silente), Antonio Banderas (Dolor y gloria), Boyd Holbrook (Logan - The Wolverine), Shaunette Renee Wilson (Black Panther), Thomas Kretschmann (Das Boot) e Toby Jones (Jurassic World - Il regno distrutto). Il cinque volte premio Oscar John Williams firmerà le musiche di Indiana Jones 5, dopo aver realizzato quelle di tutti e quattro i capitoli precedenti.

Per quanto riguarda la trama non sono state rivelate informazioni ufficiali, ma dalle foto dal set trapelate negli scorsi mesi è emerso che Indiana Jones 5 sarà ambientato nell'estate del 1969, tra le proteste contro la guerra del Vietnam e il ritorno di Neil Armstrong dopo aver camminato sulla luna, il 20 luglio 1969. Tuttavia, sempre dalle foto dal set è stato anticipato un possibile ritorno agli anni '40 e all'epoca nazista, con Harrison Ford immortalato con il viso truccato per la tecnologia di de-aging, tutti dettagli che farebbero pensare a possibili scene flashback. Infine, altre foto dal set hanno anticipato la presenza di di soldati romani, cosa che ha spinto molti a teorizzare che Indiana Jones 5 potrebbe avere a che fare con i viaggi nel tempo.

Dopo i rinvii degli scorsi mesi, la data di uscita di Indiana Jones 5 è fissata a giugno 2023. Il film sarà probabilmente l'ultimo della saga, dato che Lucasfilm nei giorni scorsi ha confermato che non verranno mai fatti nuovi Indiana Jones senza Harrison Ford. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.