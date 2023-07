Indiana Jones 5 fa registrare solo 130 milioni nel primo weekend al box office mondiale

Il weekend d’esordio di Indiana Jones e il Quadrante del Destino al box office non è stato certo all’altezza di quello che ci si sarebbe aspettati da un film del franchise creato da Lucas con il mercato internazionale che non è riuscito a mettere una toppa al flop interno dell’ultimo lavoro con Harrison Ford nei panni dell’archeologo.

Dopo avervi riportato le proiezioni per gli incassi di Indiana Jones e il Quadrante del Destino, è ora di discutere dei primi numeri reali, con il primo weekend ormai messo alle spalle e con i numeri che non sorridono in alcun modo al film di James Mangold.

Il nuovo film della saga di Indy ha infatti incassato soltanto 130 milioni di dollari nei primi giorni di programmazione, con ben 70 di questi che sono arrivati dai mercati esteri.

L’Europa tutta e il Giappone sembrerebbero aver risposto positivamente all’operazione nostalgia mentre un’accoglienza piuttosto fredda, anche se in attesa con le aspettative, è arrivata dalle sale cinesi e da quelle dell’America Latina.

Il film con Harrison Ford ha dovuto vedersela con prodotti importanti e altrettanto ambiziosi quali Elemental, l’ultimo capitolo di Transformers e con Spider-Man: Across the Spider-Verse che ha superato i 600 milioni di dollari sul mercato globale.

Come se non bastasse, le prossime uscite metteranno a dura prova la tenuta di Indiana Jones 5 con Mission: Impossible e Barbie pronti a contendere i posti alti della classifica dei botteghini.

In attesa di capire se l’opera di Mangold riuscirà almeno ad arrivare a un pareggio tra costo e ricavi, vi lasciamo alla nostra recensione di Indiana Jones e il Quadrante del Destino.