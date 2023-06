Indiana Jones 5, per il regista 'ringiovanire' Harrison Ford non è il futuro del cinema

Harrison Ford ha certamente scoperto il filtro della perpetua giovinezza: come Indiana Jones ha eseguito tutte le scene di Indiana Jones e il Quadrante del destino, mostrandosi persino a petto nudo in una clip di Indiana Jones 5, eppure inevitabilmente nella clip iniziale dell'ultimo film, la tecnologia l'ha riportato indietro nel tempo.

Per il regista James Mangold le tecnologie per ringiovanire il volto nel cinema non sono il futuro. Mangold, infatti, ritiene che la clip iniziale che ci mostra Indy nel pieno della sua prestanza fisica grazie all'utilizzo della CGI non è altro che un espediente per far riflettere sul percorso del personaggio.

Ringiovanire in post-produzione un personaggio non è il futuro del cinema, come ha detto a Inverse: "Non penso che sia il futuro del cinema, ma penso che sia un altro strumento a nostra disposizione - ha detto James Mangold - immagino che tutti avrebbero potuto dire, è questo il futuro? Questi sono tutti strumenti che possono essere utilizzati o utilizzati in modo improprio. La realtà è che, in un modo o nell'altro, nel bene e nel male, quasi tutti gli effetti visivi si stanno verificando in un regno digitale".

Ringiovanire il volto attraverso le più moderne tecniche di CGI è una pratica molto diffusa nel mondo del cinema, ma Mangold che ha sostituito Steven Spielberg alla regia di Indiana Jones è più che sicuro dell'utilizzo che ne ha fatto sia stato per scuotere il pubblico e "atterrare nella realtà, il nostro eroe adesso ha 70 anni". Dal canto suo, Harrison Ford ha commentato molto positivamente lo svecchiamento in Indiana Jones 5: non sarà il futuro del cinema, ma un aiuto in più non guasta di certo.

