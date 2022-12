Indiana Jones 5, il regista James Mangold risponde alle critiche sulla CGI in un tweet!

Dopo mesi di odio sui social riguardo l'ultimo capitolo di Indiana Jones, il regista di James Mangold non ha saputo resistere rispondendo su Twitter a diversi commenti spiacevoli di detrattori che hanno criticato il trailer per la CGI di alcune scene in particolare.

Il fatto che il regista abbia risposto ha causato una spiacevole reazione a catena su insulti e prese in giro reciproche. Ciò che ha fatto innervosire Mangold sembra esser stato un inadeguato paragone fatto tra la CGI del trailer e delle clip di Avatar rispetto all'unico trailer pubblicato fino a questo momento di Indiana Jones 5. Diversi fan hanno esortato il regista a lasciar prendere i commenti negativi e "tornare a lavorare".

Dopo le innumerevoli indiscrezioni sui viaggi nel tempo in Indiana Jones, il pubblico sembra non essersi ancora placato. La risposta data da Mangold nelle critiche trapelate online verso la CGI del film riguardano principalmente i tempi di uscita della pellicola. "Piccolo punto insignificante. Avatar esce tra 12 giorni. Indy esce tra oltre 6 mesi. Ora, puoi lasciarmi fuori da questa catena per favore? Grazie!" ha scritto il regista che è stato invitato poi da alcuni utenti a non pensare alle critiche.

Nel trailer di Indiana Jones The Trial of Destiny è stato mostrato uno dei ringiovanimenti in CGI più incredibili mai visti al cinema. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!