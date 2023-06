Indiana Jones 5, il regista ha cercato di carpire i segreti di Star Wars da Harrison Ford

Dopo aver diretto Indiana Jones 5, James Mangold è pronto al grande salto in un altro franchise iconico di Harrison Ford, Star Wars. Mentre lavorava al nuovo Indy è arrivata la conferma del suo ingaggio per un nuovo lungometraggio sulle origini della Forza. E Mangold ha cercato di carpire qualche segreto sulla saga proprio da Ford.

In un'intervista rilasciata a Screenrant, il regista ha dichiarato:"Ovviamente, non puoi girare tutta la notte nel mezzo della Santa Clarita Valley aspettando che le impostazioni delle luci siano completate e non iniziare a intervistare Harrison Ford con domande folli su Star Wars e Indy. Da qualche parte, verso le 2 del mattino iniziava a raccontare storie su cosa stessero pensando e su cosa stessero lavorando. Non sapevo che alla fine sarei stato io".



È un periodo molto ricco di progetti per Mangold, che oltre al nuovo film di Star Wars, entrerà anche nel nuovo franchise DC di James Gunn e Peter Safran: James Mangold scriverà Swamp Thing per i DC Studios, uno dei prossimi lungometraggi in cantiere del DC Universe, che verrà inaugurato nel 2025.



Poche ore fa sono stati confermati i nomi dei nuovi Clark Kent e Lois Lane in Superman: Legacy, il primo capitolo del franchise, diretto da James Gunn.

Il quinto capitolo della saga inaugurata decenni addietro da Steven Spielberg, rimasto come produttore anche per il quinto film, dovrebbe essere l'addio di Harrison Ford a Indiana Jones.

L'attore ha dichiarato che non lascerà il cinema ma soltanto uno dei ruoli che l'hanno reso famoso in tutto il mondo.